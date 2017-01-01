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5:56am В новогоднем поздравлении Трамп пообещал вернуть США величие
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5:17am Эрдоган назвал целью теракта в Стамбуле «дестабилизацию в стране»
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3:45am В Сети появилось видео нападения на ночной клуб в Стамбуле
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2:48am Коллекторы оценили сокращение рынка с Нового года в 50%
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1:36am Теракт в ночном клубе в центре Стамбула
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0:08am Число погибших при теракте в центре Стамбула возросло до 39 человек
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Газета Реопртер



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