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| СМИ узнали о заморозке Трампом переведенных Обамой Палестине $221 млн
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|8:17am
| Полиция проверит мэрию Москвы после конфликта вокруг 62-й больницы
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| Саид Керимов выкупит у «Ростеха» 23,9% в «СЛ Золото» за $141 млн
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| Глава ВТБ24 рассказал о низком спросе на кредиты из-за обеднения россиян
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| Средний размер взятки в Москве за год вырос в 2,5 раза
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