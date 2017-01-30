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9:24pm В мечети в Канаде неизвестные открыли стрельбу
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9:11pm Трамп обвинил двух сенаторов в стремлении начать третью мировую войну
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8:16pm ЦБ изменит подход к проведению платежей для борьбы с хакерами
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7:28pm Доля банкротства застройщиков жилья выросла вдвое в 2016 году
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6:55pm Усков объяснил решение не публиковать зарплату Костина в рейтинге Forbes
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6pm АСВ обесценило инвестиции пенсионных фондов Новицкого
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