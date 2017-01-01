5:56am В новогоднем поздравлении Трамп пообещал вернуть США величие

подробнее 5:17am Эрдоган назвал целью теракта в Стамбуле «дестабилизацию в стране»

подробнее 3:45am В Сети появилось видео нападения на ночной клуб в Стамбуле

подробнее 2:48am Коллекторы оценили сокращение рынка с Нового года в 50%

подробнее 1:36am Теракт в ночном клубе в центре Стамбула

подробнее 0:08am Число погибших при теракте в центре Стамбула возросло до 39 человек

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