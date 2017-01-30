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|9:24pm
| В мечети в Канаде неизвестные открыли стрельбу
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|9:11pm
| Трамп обвинил двух сенаторов в стремлении начать третью мировую войну
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|8:16pm
| ЦБ изменит подход к проведению платежей для борьбы с хакерами
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|7:28pm
| Доля банкротства застройщиков жилья выросла вдвое в 2016 году
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|6:55pm
| Усков объяснил решение не публиковать зарплату Костина в рейтинге Forbes
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|6pm
| АСВ обесценило инвестиции пенсионных фондов Новицкого
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