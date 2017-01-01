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|5:56am
| В новогоднем поздравлении Трамп пообещал вернуть США величие
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|5:17am
| Эрдоган назвал целью теракта в Стамбуле «дестабилизацию в стране»
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|3:45am
| В Сети появилось видео нападения на ночной клуб в Стамбуле
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|2:48am
| Коллекторы оценили сокращение рынка с Нового года в 50%
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|1:36am
| Теракт в ночном клубе в центре Стамбула
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|0:08am
| Число погибших при теракте в центре Стамбула возросло до 39 человек
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